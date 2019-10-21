В таможенной службе анонсировали создание электронного реестра получателей гумпомощи

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи. Об этом он рассказал в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник вечером передает «Интерфакс-Украина».



«Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому, что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт», - сказал он.



Нефьодов пояснил, что в настоящее время разрешение на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.



«И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно», - отметил он.



«Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики», - пояснил глава Гостаможслужбы.