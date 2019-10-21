Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 октября.

Политика

В Кремле не видят продвижения в подготовке встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, «желание провести такую встречу у всех сторон имеется».



Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура заверил, что принятие закона об «особом статусе» Донбасса будет происходить в диалоге с общественностью.



Экономика



Кабинет министров исключил из расчетов по задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» долги производителей тепловой энергии на Донбассе за газ, поставленный на неподконтрольные территории до 2015 года.



В группировке «ДНР» рассказали, что у подконтрольной ей железной дороги отсутствуют вагоны для запуска жд-сообщения с РФ.



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