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В Луганской области объявили в розыск боевика «ЛНР»

21 октября 2019, 23:56

В Луганской области объявили в розыск боевика «ЛНР»

В Луганской области объявлен в розыск житель Кадиевки (ранее Стаханов), которого подозревают в участии в боевых действия в составе группировки «ЛНР». Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, с октября 2014 года мужчина участвует в военных действиях в районе населенных пунктов Новотошковское и Троицкое Попаснянского района.

«В структурном подразделении "Народной милиции "ЛНР" гражданин добровольно вступил в должность так называемого "заместителя командира 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова". Мужчина выполняет указания и меры, установленные преступным планом организаторов так называемой "ЛНР"», - говорится в сообщении.

В настоящее время по согласованию прокурора следователями СБУ направлены в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на задержание с целью привода в суд.

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