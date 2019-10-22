Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском

22 октября 2019, 09:30

ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участках разведения сторон в районах Золотого и Петровского. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Так, вечером 18 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 15 снарядов, пролетевших на расстоянии примерно 2–4 км к юго-востоку в пределах участка разведения, и еще 3 снаряда ориентировочно в 3–5 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

Эта камера также зафиксировала 2 снаряда на расстоянии примерно 1–2 км к востоко-юго-востоку
и юго-востоку, но определить, произошло это на участке разведения или за его пределами, наблюдателям не удалось.

Также в пределах участка разведения команда миссии видела 4 дополнительных защитных барьера типа
Hesco, а также приблизительно 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые устанавливали дополнительные бетонные барьеры. На участке разведения у Золотого наблюдатели также видели 6 членов вооруженных формирований (боевиков) и 1 зенитную установку.

20 октября на участке разведения в районе Золотого наблюдатели видели двух военнослужащих ВСУ. Осуществляя мониторинг на северном крае участка разведения, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения, а также 24 выстрела и очереди из стрелкового оружия и
крупнокалиберного пулемета (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

Утром 19 октября члены патруля СММ слышали 1 выстрел из стрелкового оружия в пределах участка разведения в районе Петровского, а также 2 взрыва неопределенного происхождения (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Прочее
Разведение сторон
Места
Золотое Петровское

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:27
«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
11:23
В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения
09:30
ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском
23:07
В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах
20:38
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:00
«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию
08:49
Трое детей погибли в результате пожара в Горловке
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
11:26
СМИ: На оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
11:33
«Представительство ДНР» в Бельгии возглавил пророссийский общественник
08:11
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд
23:44
В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
12:27
«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
12:10
Администрацию Порошенко подозревают в злоупотреблениях
12:05
«Огромное желание закончить войну». Сивохо рассказал, чем займется в СНБО
11:58
Прокуратура переквалифицировала дело Грымчака
11:38
Министр экономики после слов Коломойского пошутил, что является «дебилом»
11:23
В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения
10:12
В Лисичанске объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия воды
09:30
ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском
08:20
Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе. Пообещал им равные правила игры
08:07
Штаб зафиксировал 17 обстрелов, украинские военные не пострадали
23:56
В Луганской области объявили в розыск боевика «ЛНР»
23:07
В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах
21:59
Макрон и Путин не согласовали дату встречи «нормандской четверки» в телефонном разговоре
21:15
«Азов» отреагировал на планы США внести его в список террористических организаций
20:38
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Где работает программа «доступное жилье» для переселенцев
19 октября, 10:12
«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия
18 октября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция