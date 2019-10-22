ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участках разведения сторон в районах Золотого и Петровского. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, вечером 18 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 15 снарядов, пролетевших на расстоянии примерно 2–4 км к юго-востоку в пределах участка разведения, и еще 3 снаряда ориентировочно в 3–5 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).



Эта камера также зафиксировала 2 снаряда на расстоянии примерно 1–2 км к востоко-юго-востоку

и юго-востоку, но определить, произошло это на участке разведения или за его пределами, наблюдателям не удалось.



Также в пределах участка разведения команда миссии видела 4 дополнительных защитных барьера типа

Hesco, а также приблизительно 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые устанавливали дополнительные бетонные барьеры. На участке разведения у Золотого наблюдатели также видели 6 членов вооруженных формирований (боевиков) и 1 зенитную установку.



20 октября на участке разведения в районе Золотого наблюдатели видели двух военнослужащих ВСУ. Осуществляя мониторинг на северном крае участка разведения, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения, а также 24 выстрела и очереди из стрелкового оружия и

крупнокалиберного пулемета (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).



Утром 19 октября члены патруля СММ слышали 1 выстрел из стрелкового оружия в пределах участка разведения в районе Петровского, а также 2 взрыва неопределенного происхождения (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения.