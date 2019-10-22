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Министр экономики после слов Коломойского пошутил, что является «дебилом»

22 октября 2019, 11:38

Министр экономики после слов Коломойского пошутил, что является «дебилом»

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его «дебилом».

В понедельник Коломойский, комментируя заявление Милованова о том, что номер «Вечернего квартала» о сгоревшем доме экc-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой негативно отразится на инвестиционном климате в Украине, сказал «Настоящему времени»: «Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. <...> На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет!».

Сегодня во время брифинга в Кабмине журналисты попросили Милованова прокомментировать слова Коломойского. «Ну смотрите, я этого и не скрываю, что я дебил... Я шучу. Тут главное не это, а результаты. И я думаю, что скандал исчерпан, потому что высказались все», — сказал министр, передает канал «НАШ».

Он добавил, что вчера говорил нардепом от «Слуги народа» и бывшим актером «Квартала» Юрием Корявченковым, который «кстати, очень хороший человек». «Думаю, что важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это нормально. У каждого есть своя позиция, и эти позиции очень разные. Это и есть на самом деле свободное общество», — подчеркнул Милованов.

В новом выпуске шоу «Вечерний квартала» был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Комик Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки исполнил песню со словами «Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала». Телевизионная версия шоу была показана на канале «1+1» Игоря Коломойского.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в номере. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что этот номер «выглядит очень плохо» для внешних инвесторов. Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что Украина — демократическое государство, и каждый может шутить так, как ему заблагорассудится. При этом Гончарук отметил, что номера не видел, но лично считает не нормальным «радоваться и смеяться над горем».

Коломойский сказал журналистам, что ему ему «очень понравился» номер «Квартала».

17 сентября Валерия Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в селе Гореничи под Киевом был сожжен в результате поджога. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.

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