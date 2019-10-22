218 прокуроров уволили перед реформированием ГПУ

218 прокуроров по собственному желанию не подали заявления для перехода в Офис генерального прокурора или подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Таким образом, из органов прокуратуры освобождено 218 прокуроров.

Заявления о переходе в Офис генпрокурора подали 11 277 прокуроров, что составляет более 96%, отметили в ГПУ.

25 сентября вступил в силу закон о реформировании органов прокуратуры, предусматривающий создание Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.