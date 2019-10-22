Двое военных пострадали на Донбассе с начала суток

Один военный был ранен и еще один получил боевую травму в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает Министерство обороны.



С полуночи и по состоянию на 12:30 украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима «тишины» со стороны боевиков, в том числе на участке разведения сил в районе Золотого Луганской области.



Боевики вели обстрелы, используя минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, противотанковый ракетный комплекс, станковые и ручные противотанковые гранатометы.