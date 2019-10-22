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В Москве предложили Киеву признать Крым российским для решения споров о морской границе

22 октября 2019, 14:25

В Москве предложили Киеву признать Крым российским для решения споров о морской границе

Признание Украиной суверенитета России над аннексированным Крымом могло бы стать «хорошей основой» для урегулирования вопроса о морской границе между двумя странами, считает заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Об этом он сказал в интервью «РИА Новости», комментируя то, что Украина предложила инициировать принудительные переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию.

«Можно предположить, что под "принудительными переговорами" Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию», — заявил Руденко.

Замглавы МИД РФ добавил: «Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами».

В сентябре украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

ТЕМЫ

Организации
МИД РФ
Прочее
Россия-Украина
Места
Крым Черное море

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