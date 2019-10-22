СБУ задержала бывшего замминистра экономики по подозрению в госизмене

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономического развития и торговли по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что чиновника задержали во вторник в аэропорту «Борисполь». По версии следствия, заместитель министра, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безпека» и государственной холдинговой компании «Артем» заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.



В СБУ не называют имена задержанных, однако, согласно данным из открытых источников, директором госпредприятия «Украинский центр «Безпека» является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, который отвечал за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.



«В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более 8,2 миллиона долларов был переведен на счета фиктивных офшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Причем иностранная компания оборудование в Украину не поставляла», — подчеркивают в СБУ.



Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Кроме того, в СБУ сообщили, что 17 октября в Киеве сотрудники спецслужбы задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Госчиновника арестовали на два месяца с правом внесения залога в 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу. По местам жительства и работы фигурантов следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к нанесению ущерба интересам Украины.



Ранее из материалов суда стало известно, что СБУ расследует возможную работу Бровченко на спецслужбы России.