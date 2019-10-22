СБУ построит в Мариуполе многоэтажку дороже, чем в столице

Главное управление СБУ на Донбассе по результатам тендера заказало у ЗАО «Трест Жилстрой-1» строительство жилого дома в Мариуполе за 111 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші».



Так, по проспекту Мира, 112 построят девятиэтажный дом на 90 квартир с крышной котельной, трансформаторной подстанцией, автостоянкой, площадками и благоустройством.



Строительство планируется завершить к концу 2021 года.



Согласно обнародованному заказчиком проекту, строительство 1 квадратного метра обойдется в 20 тысяч гривен. В декабре 2018 Минрегионразвития установило опосредованную стоимость строительства жилья с нуля для Донецкой области на уровне 12446 грн., что в 1,5 раза дешевле, чем планирует потратить СБУ.



«Трест Жилстрой-1» принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне — члена исполкома Харьковского горсовета. Он также обладает ЗАО «Южспецатомэнергомонтаж», которое часто выступает субподрядчиком.



Единственным конкурентом было местное ООО «Сервисинвестбуд» Сергея Челнокова, который владеет ООО «Даниил», ООО «Даниил-Логистик» и ООО «Добро».