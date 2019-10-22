Порошенко подозревают в служебной халатности

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против народного депутата и пятого президента Петра Порошенко по статье «служебная халатность». Об этом сообщают «Українські Новини».



«Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса», — сказано в ответе НАБУ на запрос журналистов.



Расследование начато во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены бывшего Президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревает должностных лиц Администрации президента при Петре Порошенко в злоупотреблении властью.