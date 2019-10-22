Крупнейший поставщик электроэнергии на Луганщине хочет объявить себя банкротом

Хозяйственный суд Луганской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Луганское энергетическое объединение» по заявлению самого предприятия. Об этом сообщает «Вчасно».



ЛЭО занимается распределением, транспортировкой и поставкой электроэнергии в Луганской области.



В 2017 году в «ЛЭО» заявляли о долге потребителей из оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию в сумме 5 млрд гривен. В свою очередь, компания была должна госпредприятию «Энергорынок» 5,2 млрд гривен.



«ЛЭО» входит в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.