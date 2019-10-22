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США и МИД Украины призывают РФ освободить украинского журналиста Асеева

22 октября 2019, 19:04

США и МИД Украины призывают РФ освободить украинского журналиста Асеева

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность из-за приговора «суда» группировки «ДНР» донецкого журналиста Станислава Асеева. Об этом сообщается в Twitter посольства.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что украинский журналист Станислав Асеев был осужден так называемой "Донецкой Народной Республикой" до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев», - сказано в сообщении.

В МИД Украины также выразили категорический протест Российской Федерации из-за так называемого «судебного решения» в отношении Асеева.

В ведомстве подчеркнули, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением, и все причастные к содержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

«Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины», - сказано в заявлении.

22 октября стало известно, что находящийся в плену группировки «ДНР» донецкий журналист Станислав Асеев был приговорен «апелляционной палатой Верховного суда ДНР» к 15 годам лишения свободы за «шпионаж и призывы к экстремистской деятельности». 

Асеев, проживающий на неподконтрольной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.

16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики «ДНР» подтвердили, что пропавший Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

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