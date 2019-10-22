МИД Германии призвал к разведению сил на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает «Европейская правда».



Тема Донбасса обсуждалась на встрече Мааса с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.



«Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению», — говорится в сообщении МИД Германии по результатам этой встречи.



«Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда "формула Штайнмайера" может быть реализована на практике, а минский процесс — восстановлен», — отметили в МИД Германии.

Трехсторонняя контактная группа не согласовала новый график разведения сил в Петровском и Золотом, однако стороны заявили, что не отказываются от этих планов.



Президент Владимир Зеленский заявил, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна только в новом законе об «особом статусе» Донбасса, который будет обсуждаться в случае конструктивной встречи лидеров «нормандской четверки».