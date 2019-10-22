Матиоса уволили с военной службы

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Министерство обороны уволило его с военной службы в запас. Соответствующую выписку из приказа ведомства он опубликовал на своей странице в Facebook.



Причина, указанная в документе – «в связи с проведением организационных мероприятий».



Приказ подписан действующим главой Минобороны Андреем Загороднюком.

2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора — главного военного прокурора ведомства. Также Матиоса исключили из списков личного состава ГПУ и направили в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.