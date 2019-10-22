В ГПУ создали департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта

В Генеральной прокуратуре Украины создан департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Указ о создании департамента генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал 21 октября 2019 года.



В департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).



Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.



Ранее в ГПУ создали департамент по делам Майдана.