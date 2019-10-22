Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася в зале суда и назначил залог 80 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-народного депутата Максима Микитася на содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн гривен до 14 ноября. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».



«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн гривен. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн гривен», - говорится в сообщении.



Как отмечается, Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн гривен бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.



Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.



4 октября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 млн гривен народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю.



А уже 7 октября за Микитася внесли залог в 5,5 млн гривен.