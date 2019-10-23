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В центре Киева два человека погибли при взрыве. Один из них воевал на Донбассе

23 октября 2019, 07:17

В центре Киева два человека погибли при взрыве. Один из них воевал на Донбассе

Фото: «Информатор» Фото: «Информатор»

Во вторник около 23:00 в центре Киева произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли и пострадала девушка. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована с легкими телесными повреждениями. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

На опубликованных фотографиях видно, что взрыв произошел у офисного здания по адресу улица Пушкинская, 34.


«Информатор» со ссылкой на очевидцев сообщает, двое мужчин сидели на ступеньках дома. В руках у одного из них был предмет, похожий на гранату. Мужчины крутили и рассматривали предмет. В какой-то момент свидетели услышали громкий щелчок и увидели как вещь, которую держал один из мужчин, упала на землю. После этого прозвучал мощный взрыв. В результате инцидента оба мужчины получили травмы несовместимые с жизнью. Также пострадала девушка, которая в момент взрыва проходила рядом.

Очевидцы предполагают, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Потому что они видели, как перед инцидентом, один из них держался за стену дома, чтобы не упасть.

Один из погибших в результате взрыва, 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе с 2014 года, другой — охранник офиса, возле которого произошел взрыв, 1977 года, сообщил заместитель начальника ГУМВД в Киеве Герман Приступа, передает «Радио Свобода».

«Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье "умышленное убийство". Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали», — добавил Приступа.

«24 канал» отмечает, что погибший участник боевых действий — это Виктор Дегтярев. Он был гвардейцем батальона «Донбасс», в котором командовал группой «Купол». Дегтярев получил многочисленные ранения под Иловайском и с тех пор ездил на Донбасс лишь в качестве инструктора.

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Взрыв

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