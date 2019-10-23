На Донбассе погиб украинский военный, трое пострадали за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий, два получили ранения и один — боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



Отмечается, что всего боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами. Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов», — рассказали в штабе.



Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцево, Пивденного, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского, Новотошковского.



С начала сегодняшних суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.