Премьер пообещал «мариупольский эффект возрождения Украины»

Премьер-министр Алексей Гончарук пригласил инвесторов принять участие в инвестиционном форуме по восстановление Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе. Видео опубликовано на официальной странице форума в Facebook.



По его словам, форум проводится для того, «чтобы показать изменения в Украине и поговорить с теми, кто эти изменения делает». Премьер отметил, что будут представлены инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, ІТ и промышленности.



Гончарук также пообещал «мариупольский эффект». «Город [Мариуполь] завоевал свободу и начал сложный путь от восстановления к развитию. Это важный символ того, как может возродиться Украина. Мы запускаем мариупольский эффект возрождения Украины. До встречи в Мариуполе», — сказал глава правительства.

Ранее было опубликовано видеоприглашение на форум от президента Владимира Зеленского.

В июне президент Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Позже стало известно, что форум под названием RE:think. Invest in Ukraine состоится 29 октября. По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. В целом заявлено участие свыше 350 человек, среди которых представители правительства, местной власти, инвесторы, представители посольств и бизнеса.