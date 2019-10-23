Суд отказался обязывать НАБУ открыть дело против Баканова

Высший антикоррупционный суд согласился с позицией Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и не стал инициировать открытие уголовного производства против главы СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



5 июля заявитель обратился в НАБУ с заявлением, в котором указал на возможное совершение Бакановым и и.о. начальника ГСУ СБУ ряда уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 111, ст. 170, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.



Речь идет о возможной госизмене, получении неправомерной выгоды, превышении власти, злоупотреблениях и других преступлениях.



При этом НАБУ отказалось открывать уголовное производство.



После рассмотрения жалобы в суде 15 октября суд отказал в ее удовлетворении и не стал обязывать НАБУ вносить данные в Единый реестр досудебных расследований.