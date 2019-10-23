Представители фракции Верховной Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» не принимают участие в выездном заседании комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыма, нацменьшинств и межнациональных отношений.



На этой неделе комитет проводит 5-дневное выездное заседание в Донецкой и Луганской области. От ОПЗЖ в состав комитета входят Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, однако в выездном заседании, которое началось еще в понедельник, они участие не принимают.



При этом в Краматорске, где сегодня проходит заседание комитета, к журналистам вышла депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская и от имени фракции заявила, что на Донбассе нужно проводить «не выездное заседание комитета, а выездное заседание Верховной Рады». При этом Королевская является членом другого комитета парламента, который занимается вопросами социальной политики и защиты прав ветеранов.



На вопрос корреспондента «Новостей Донбасса», почему депутаты от ОПЗЖ не участвуют в выездном заседании комитета по Донбассу, Королевская ответила: «Вам меня недостаточно? Я готова вам компетентно ответить на все вопросы. Юрий Анатольевич вчера был в Донецкой области, позавчера — в Луганской области. А непосредственно в работе комитета принимаю участие я как представитель ОПЗЖ». Как именно она принимает участие в работе другого комитета, Королевская не уточнила.