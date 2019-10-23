Сотрудницу Краматорской мэрии подозревают в растрате бюджетных денег. Уже второй раз

Инженера одного из управлений Краматорского горсовета подозревают в халатности, которая привела к растрате более 102 тысяч гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В сентябре 2018 года КП «Ритуальная служба» Краматорского горсовета заключило договор подряда с одной из фирм о строительстве ограждения на кладбище на сумму около 360 тысячи гривен.



По версии следствия, подозреваемая ненадлежаще проводила технический надзор за строительством, в частности, не проверила объемы проведенных работ и их соответствие с теми, что указаны в договоре. В результате инженер подписала акт принятых работ, а подрядчику перечислили более 102 тысяч гривен.



Согласно выводам судебно-строительной экспертизы, стоимость построенной железобетонной ограды оказалась завышенной.



Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.



В июле 2018 года в суд было направлено дело в отношении указанного инженера по факту халатности, которая привела к растрате 336 тысячи гривен на ремонт детского сада.