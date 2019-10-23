Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ

В результате спецоперации с неподконтрольной территории Луганской области выведен бывший участник незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Он уже дает показания, заявили в СБУ.



В 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в ряды «народной милиции ЛНР», однако вскоре покинул формирование.



«Впоследствии бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что СБУ провела тщательную проверку и установила, что мужчина не принимал участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. На основании этого суд освободил его от отбывания наказания.

