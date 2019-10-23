В Офисе президента говорят, что не видят оснований для возврата Приватбанка Коломойскому

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан встретился с послами стран «Большой семерки», с которыми обсудил, в том числе, национализацию Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба ОП.



В ОП напомнили, что государство инвестировало в Приватбанк 155,3 млрд гривен, что позволило сохранить средства украинцев.



«Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам», — говорится в сообщении ОП.



Отмечается, что особое внимание было уделено переговорам с Международным валютным фондом, реформированию банковского сектора и возвращению средств обанкротившихся банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о национализации банка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.