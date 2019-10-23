Глава комитета Рады обещает, что на следующих выборах в ОТГ проголосуют все переселенцы

Председатель Комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уверяет, что переселенцы получат возможность принимать участие в будущих местных выборах.



«После завершения реформы децентрализации одновременно пройдут выборы во всех объединенных территориальных громадах и 100 процентов переселенцев будут иметь право проголосовать на этих выборах», — цитирует его слова пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Лубинец отметил, что новая редакция Избирательного кодекса прошла согласование со всеми профильными комитетами и находится на рассмотрении Верховной Рады.