Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 октября.
Политика
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.
Зеленский уверен, что для проведения саммита «нормандской четверки» устранены все преграды. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят, чтобы украинская сторона предпринимала шаги для проведения этой встречи.
Комитет Верховной Рады по правам человека инициирует учреждение должности вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса.
Права человека
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал боевиков освободить журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, удерживаемых в плену более 2 лет. Накануне стало известно, что «суд» группировки «ДНР» приговорил Асеева к 15 годам колонии.
Экономика
В период с июня 2016-го по апрель 2018 года Пенсионный фонд задолжал жителям оккупированных территорий 33,6 млрд гривен.
Подписывайтесь на рассылку: