Штаб ООС зафиксировал 22 обстрела на Донбассе. Без пострадавших

За минувшие сутки пророссийские боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Водяного, Пищевика, Павлополя, Песок, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Золотого, Пивденного.



С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.