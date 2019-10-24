СМИ узнали имя россиянина, который попросил политического убежища в Украине

26-летний фигурант Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщили ТАСС и «Грани.ру» со ссылкой на источники.



Защитники Гаврилова не стали подтверждать или опровергать информацию.



По данным «Грани.ру», россиянин попал в Украину через Беларусь. Госпогранслужба Украины сообщила о 26-летнем гражданине России, который попросил политического убежища. Он сообщил, что в РФ его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти. Его имя в сообщении не раскрывается.

в организации и участии в экстремистском сообществе, которое якобы планировало свергнуть конституционный строй. Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией российских спецслужб: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.