AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации

Президент Владимир Зеленский еще до инаугурации пытался придумать, как избежать проблем из-за возможных требований президента США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на три источника.



Собеседники агентства рассказали, что 7 мая в Киеве Зеленский собрал небольшую группу советников на встречу, которая якобы должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Вместо этого присутствующие большую часть трехчасовой встречи обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани о расследовании против Байдена и как не оказаться втянутыми во внутриполитическую борьбу в США.



Источники AP не знают, как возникла эта тема совещания. Есть предположение, что Зеленский узнал обо всей этой истории во время телефонного разговора с Трампом 21 апреля, когда американский лидер поздравлял его с победой на выборах. Однако собеседники агентства не смогли вспомнить, упоминал ли Зеленский на встрече 7 мая ту беседу.



В Белом доме заявили, что 21 апреля Трамп говорил Зеленскому о том, что в Украине нужно проводить реформы, улучшать благосостояние населения, бороться с коррупцией. Там заявили, что готовы предоставить расшифровку беседы, однако не уточнили, когда это произойдет.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.



