В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому

Телеканал UA:ДОНБАС / YouTube

Прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области обесточен с 2014 года, сейчас там живут 38 человек. Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс». Преимущественно оставшиеся жители — пожилые люди.



Все дома поселка были повреждены боевыми действиями. Несколько местных жителе рассказали, что недавно благотворительные организации и областная администрация предоставили им стройматериалами. В Опытном есть двухэтажный многоквартирный дом с разрушенной в 2015 году крышей. Однако отремонтировать кровлю пока не удается, потому что, по словам жительницы Зинаиды Школьной, никто не хочет карабкаться на второй этаж и ее накрывать.



Также обстрелами еще пять лет назад были повреждены линии электропередач. По словам местной жительницы Елены Лебедевой, чтобы провести в Опытное свет, нужно 22 миллиона гривен. Она отметила, что записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и теперь ждет ответ.