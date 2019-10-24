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Украина будет признавать справки о рождении и смерти, выданные на неподконтрольном Донбассе

24 октября 2019, 13:41

Украина будет признавать справки о рождении и смерти, выданные на неподконтрольном Донбассе

Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров, передает «Правительственный портал».

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на неподконтрольной территории будет рассматривать специально созданная Комиссия. Ее вывод будет служить основанием для регистрации органом ЗАГС рождения или смерти.

«Правительство в развитие так называемых намибийских исключений, сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно медицинскими учреждениями», — рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, ключевым принципом «намибийских исключений» является то, что для защиты неотъемлемых прав человека, учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым.

«При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти», — подчеркнул глава Минюста.

Признание свидетельств о рождении и смерти, выданных на неподконтрольном Донбассе, предполагает закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который был принят еще 18 января 2018 года. Однако на практике этого не произошло, потому что отсутствовал механизм верификации.

ТЕМЫ

Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
Справки свидетельство о рождении

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