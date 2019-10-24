Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции

Боевики обстреляли район железнодорожной станции «Кондрашевская», ранены двое сотрудников подконтрольного «ЛНР» коммунального предприятия «Лугансквода». Об этом заявили в пресс-центре Операции объединенных сил.



Сотрудники КП проводили ремонт возле остановки «Зеленый Гай».



По данным штаба, около 10:00 боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17.



Отмечается, что украинская сторона предоставила гарантии на соблюдение режима «тишина» до 17.00.



В штабе также указывают, что украинские военные не могли вести обстрел по данному району, так как ближайшие позиции ООС расположены в 2,5 километрах от места происшествия.



«По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета — 2100 метров (с выстрелом ГПД-30)», — говорится в сообщении.