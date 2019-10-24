Прокурор Кулик не сдал тест для перехода в Офис генпрокурора

Из 1082 прокуроров, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, успешно сдали экзамен 775 человек из 964, еще 118 человек не явились. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Там отметили, что 23-24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации — анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Для успешного прохождения теста нужно было набрать 70 и более баллов из 100.



В опубликованном на сайте ГПУ списке лиц, которые успешно прошли тестирование, нет прокурора Константина Кулика. Также на это обратил внимание «Центр противодействия коррупции».

В декабре 2015 года против прокурора АТО Константина Кулика открыли производство по подозрению в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и внедорожником. В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении.



В 2017 году Кулика перевели из военной прокуратуры в ГПУ. Там он начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл Кулика эффективным работником.



Кулик обвинения во взяточничестве в зоне АТО отвергал, а расследование против себя назвал «подборкой компромата».



Национальное агентство по противодействию коррупции не нашло признаков незаконного обогащения в декларации за 2016 год прокурора Константина Кулика.