Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В СБУ назвали количество удерживаемых боевиками украинцев

24 октября 2019, 21:05

В СБУ назвали количество удерживаемых боевиками украинцев

Служба безопасности Украины обнародовала новые данные о количестве украинцев, удерживаемых боевиками на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Радио Свобода».

На данный момент незаконно лишены свободы 245 человек, хотя по состоянию на 17 октября их было 240. Еще 257 украинцев считаются пропавшими без вести.

В СБУ подчеркивают, что работа по обмену удерживаемыми лицами продолжится.

«Соответствующие предложения по данному вопросу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и проработку с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанному направлению продолжается», - отмечают в спецслужбе.

В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос о том, сформирован ли список лиц для обмена с боевиками.

ТЕМЫ

Прочее
пленные Обмен пропавшие без вести
Организации
СБУ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
11:30
Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе
11:07
Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину
09:05
Красный Крест направил в Донецк 232 тонны гуманитарной помощи
08:59
Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
15:46
Пушилин внезапно упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям
14:39
Глава комитета Рады: Невыплата пенсий в оккупации — это кража
10:13
На территории шахты в Макеевке произошел пожар
09:58
В ОБСЕ призвали освободить Асеева и Галазюка
все новости
21:05
В СБУ назвали количество удерживаемых боевиками украинцев
20:32
Экс-прокурор: Зеленский назвал расследование дел Майдана «необъективным»
19:21
СЕТАМ планирует продавать памятники Ленину
18:15
Суд отклонил апелляцию РФ на решение о выплате «Ощадбанку» $1,3 млрд за аннексию Крыма
17:38
МИД: Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
17:16
Прокурор Кулик не сдал тест для перехода в Офис генпрокурора
17:10
Судно «Норд» снова выставят на аукцион
16:49
В Генпрокуратуре отрицают подготовку ко вручению подозрения Богдану
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
15:22
«Рейтинг»: Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви
15:21
СМИ: В ГПУ обсуждался вопрос о вручении подозрения Богдану
14:45
Шокин обратился в ЕСПЧ из-за увольнения с должности генпрокурора
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:41
Украина будет признавать справки о рождении и смерти, выданные на неподконтрольном Донбассе
все новости
ВИДЕО
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
24 октября, 12:20
Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала
24 октября, 09:52
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция