На Луганщине работники предприятий требовали зачисления ЕСВ под стенами ДФС и Кабмина

Работники предприятий Луганской области протестовали под стенами здания офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы и Кабмина в Киеве. Участники акции второй день требовали зачислить им единый социальный взнос. Об этом сообщает телеканал «UA: Донбасс».



«Предприятие отчисляет ежемесячно налоги, с которых не выплачивается ЕСВ. Следовательно, не идет стаж, не выплачиваются больничные листы. Люди не могут выйти на пенсию», - говорит участник акции.



По словам председателя федерации профсоюзов Луганской области Валерия Черныша, налоговая задолжала предприятиям на подконтрольной части области около 438 млн гривен



«Когда у работодателя возникают проблемы, например, арестованы счета, по разным причинам, то закон запрещает предоставлять ему поручение третьему лицу платить такие взносы. Но работодатели, чтобы их не штрафовали, все равно делают такие поручения и выплачивают это ЕСВ. Мы знаем, что есть решение Верховного суда, их несколько, в которых говорится о том, что наше законодательство не совершенно, поэтому такие действия работодателей, они справедливы», - говорит Черныш.



Председатель правления фонда социального страхования Владимира Саенко назвал такие действия фискальных органов «непрофессиональным отношением».