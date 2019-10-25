На Донбассе ранен украинский военный за минувшие сутки. Еще стреляли с участка разведения

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий. Об этом заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Отмечается, что позиции украинских военных обстреливали из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По информации штаба, обстрелы велись в районе Марьинки, Талаковки, Богдановки, Петровского, Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки, Широкино, Золотого-4, Зайцево, Луганского, Троицкого, Крымского.



В штабе уточнили, что в районе Богдановки боевики вели обстрел в пределах участка разведения сил у Петровского. А у Золотого-4 огонь огонь велся вне участка разведения.



Также отмечается, что сегодня обстрелов не зафиксировано.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения.