САП: Трое нардепов от «Слуги народа» хотят дать показания в деле о взяточничестве

Трое народных депутатов от «Слуги народа» записались в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний в деле о возможном получении взяток 11 парламентариями. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.



По его словам, трое нардепов изъявили желание дать показания в течение суток после открытия уголовного производства по факту возможного взяточничества некоторыми нардепами, которые входят в Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.



«За эти сутки ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале ICTV.



Подозреваемых в данном производстве еще нет, отметил руководитель САП.



Он также добавил, что члены комитета должны прийти с объяснениями в Национальное антикоррупционное бюро и протий полиграф.

Под подозрение о взяточничестве попали следующие нардепы от «Слуги народа»: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.



Их подозревают в возможном получении по 30 тысяч долларов за блокирование законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.



Согласно предварительным данным теста на полиграфе, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не получала взяток, но знает о таких предложениях своим коллегам.