Акция против «капитуляции» проходит в Киеве и ряде других городов

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В Киеве и ряде других городов проходит акция «Нет капитуляции! Час действовать».



Протестующие, среди которых много представителей партии «Национальный корпус» и связанной с ней организация «Национальные дружины», собираются под зданиями облгосадминистраций в разных регионах Украины.



Участники выступают против разведения сил у Золотого и Петровского, «формулы Штайнмайера».



На акции в столице присутсвует несколько сотен человек. Ведущий столичного митинга заявил, что его участники пытаются «донести власти, что эту войну можно выиграть только оружием». Он подчеркнул, что сегодняшняя акция является мирной.



В Telegram-канале «Нацкорпуса» указано, что, по мнению организаторов, президент Владимир Зеленский должен встретиться с делегатами «Штаба сопротивлению капитуляции». «Он должен четко гарантировать представителям штаба недопущения отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и внедрение любых антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО до решения вопросов безопасности и установления контроля Украины над всей территории Донбасса», — подчеркивается в сообщении.



На акции в Киеве также было озвучено требование выйти из Минского формата и инициировать другой формат переговоров. Бумагу с требованиями ведущий акции передал представителю Киевской ОГА, который вышел к собравшимся. Однако после этого ведущий сказал участникам не расходиться.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса.



После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!».



Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов». По его словам, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».