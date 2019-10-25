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В штабе ООС рассказали об обстреле со стороны боевиков на участке разведения

25 октября 2019, 12:17

В штабе ООС рассказали об обстреле со стороны боевиков на участке разведения

Украинская сторона СЦКК заявила, что сегодня боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения сторон у Петровского и Богдановки, совершили обстрел. Об этом передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательств», — подчеркивается в сообщении.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 

ТЕМЫ

Организации
сцкк Штаб ООС
Места
Петровское

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