ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон

СММ ОБСЕ зафиксировала на подконтрольной боевикам части Луганской области размещение запрещенного вооружения, в том числе зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, наблюдатели зафиксировали наличие 34 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области и 1 единицу вооружения в подконтрольном правительству районе Донецкой области.



В частности, боевики разместили ЗРК «Оса» вблизи Кодемы, 16 самоходных гаубиц «Гвоздика», 12 буксируемых гаубиц 6 противотанковых пушек «Рапира» учебный полигон возле Бугаевки.



СММ также зафиксировала 31 единицу вооружения на вышеупомянутом полигоне.