Глава ЦИК рассказал, что нужно для проведения выборов на Донбассе

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сейчас невозможны. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью «Фокусу».



«Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет», — сказал он.



По словам главы ЦИК, сначала там нужно обеспечить безопасность: взять под контроль государственную границу и вывести из региона иностранные вооруженные формирования.



«У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон», — отметил он.



Диденко «теоретически не исключает», что если в ОРДЛО будет обеспечена безопасность работы органов госвласти, то возможно синхронизировать проведение местных выборов по всей Украине и выборов на Донбассе.



Сейчас местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.