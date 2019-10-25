Глава Луганщины попросил выделить из госбюджета компенсацию за блокаду

Украинские власти должны рассмотреть возможность предоставления Луганской области компенсации из-за блокады временно неподконтрольной территории. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий во время выездного заседания комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.



Комарницкий отметил, что из-за блокады Луганщина недополучила значительную сумму средств: 600 миллионов гривен в 2017 году, 750 миллионов гривен в 2018 году и, по прогнозам, около 800 миллионов гривен в текущем году.



«За два с половиной года мы потеряли более двух миллиардов гривен, которые могли бы пойти на развитие нашей громады. Считаю, что мы должны рассмотреть компенсацию из государственного бюджета недополученных областью средств вследствие блокады», — приводит его слова пресс-служба ЛугОГА.

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.



Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона.



В начале марта того же года «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции.



В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.