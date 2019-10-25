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В Харькове ранен соратник Жилина, его помощник погиб. Один из стрелков подорвал себя спустя час ►

25 октября 2019, 16:04

В Харькове ранен соратник Жилина, его помощник погиб. Один из стрелков подорвал себя спустя час ►

В Харькове возле супермаркета произошла стрельба, ранены двое человек. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, информация о выстрелах поступила сегодня в 12:05.

Инцидент произошел на улице Клочкковская.

По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь из оружия в двоих мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Полицейские разыскивают злоумышленников. В городе и области объявлена операция «Сирена».

Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, найденный неподалеку от места преступления подоженным.

«Радио Свобода» со ссылкой на источники пишет, что покушение совершено на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убит в перестрелке — не Исаков, а его помощник Владимир Борох по кличке «Тайсон». Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

По информации местного сайта 057, один из стрелявших случайно подорвал себя на Южном жд-вокзале.  Источник в полиции рассказал, что это произошло около 13:00, то есть спустя час после стрельбы возле супермаркета.

«Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в электричку», — рассказал собеседник.

Это подтвердил также глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко.



Как пишет «24 канал», им оказался 47-летний Алексей Титов.




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