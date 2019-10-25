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Горняку шахты «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги

25 октября 2019, 17:34

Горняку шахты «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги

Работнику обособленного подразделения «Шахта Центральная» государственного предприятия «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По предварительным данным, 23 октября 2019 года, в 10:30, в насосной камере главных водоотливных установок на горизонте 217 м вследствие внезапного включения электрического насоса, который ремонтировал 42-летний горняк, провернулся ремонтный ключ и ударил мужчину по ногам», - говорится в сообщении. 

Пострадавшего с травматической ампутацией обеих нижних конечностей в области голеней доставили в реанимацию Мирноградской центральной больницы.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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