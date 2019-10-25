Горняку шахты «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги

Работнику обособленного подразделения «Шахта Центральная» государственного предприятия «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«По предварительным данным, 23 октября 2019 года, в 10:30, в насосной камере главных водоотливных установок на горизонте 217 м вследствие внезапного включения электрического насоса, который ремонтировал 42-летний горняк, провернулся ремонтный ключ и ударил мужчину по ногам», - говорится в сообщении.



Пострадавшего с травматической ампутацией обеих нижних конечностей в области голеней доставили в реанимацию Мирноградской центральной больницы.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия).



В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.