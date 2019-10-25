В этом году в Луганской области не установят вторую телебашню

Телебашню в прифронтовом городе Попасная Луганской области не построят в этом году из-за нарушения в проектной документации. Телебашня должна была быть второй в области. об этом глава Луганской ОВГА Виталий Комарницкий заявил на выездном заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции, передает «Громадське».

«Башня в Бахмутовке, которую открыли два года назад, не "закрывает" сигналом не только Луганск, но и даже Станицу Луганскую. И сегодня не только неподконтрольная территория остается без украинского телевидения, но и даже подконтрольная часть области не "закрыта"», — заявил Комарницкий.

По его словам, в этом году планировали построить еще одну башню в Попасной, но в проектной документации обнаружили нарушения.

«Думаю, что мы закончим с проектом в течение месяца, но всю область этим не закроем. Даже если мы сделаем синхронизацию с башней в Бахмутовке [синхронизация сигнала нескольких телебашен может дать гораздо большее и качественное покрытие], мы будем "покрывать" сигналом не только Луганск, а и такие города, как Краснодон, Свердловск, Антрацит — но часть не будет охвачена украинским телевидением», — сообщил глава областной администрации.

20 октября Кабмин согласовал увольнение Виталия Комарницкого с должности. Соответствующего указа президента пока не обнародовали, потому Комарницкий пока продолжает работать.