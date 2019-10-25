Глава Луганской ОГА: Восстановление моста в Станице Луганской идет по графику

Разрушенный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской восстановят в запланированные сроки - до 27 ноября текущего года. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил председатель Луганской областной военно-гражданской госадминистрации Виталий Комарницкий.



«В этом у меня нет никаких сомнений. Существует график. Каждый вечер провожу совещания по строительству этого моста. Минимум раз в неделю выезжаю на место, знаю ситуацию, до 27 ноября он будет построен», - отметил Виталий Комарницкий.



Отсутствие вблизи крупных промышленных городов на подконтрольной территории усложняет процесс ремонта, говорит чиновник.



«Есть рабочие моменты. Например, ближайшая точка доставки бетона - это Лисичанск или Рубежное, то есть более чем 150 километров. Это, конечно, абсурд возить оттуда. Но, к сожалению, такое положение нашей промышленности», - добавил Комарницкий.



5 октября на мосту возле Станицы Луганской Луганской открыли временный переход.