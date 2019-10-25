ОБСЕ зафиксировала новые повреждения действующей школы в Золотом-5

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировала повреждения здания действующей школы вследствие огня из стрелкового оружия в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке). Об этом сообщается в отчете миссии.



«На первом этаже здания [наблюдатели] видели пулевое отверстие (по оценке, от попадания пули, предположительно, калибра 7,62 мм) в окне, которое выходит на север, и царапину на деревянной двери напротив окна, по оценке, от рикошета пули (все повреждения, по оценке, возникли недавно)», - говорится в отчете.



Сотрудница школы рассказала команде СММ, что рано утром 23 октября она находилась в столовой, когда она услышала огонь из стрелкового оружия.