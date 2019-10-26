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Трое военных получили ранения за минувшие сутки

26 октября 2019, 08:22

Трое военных получили ранения за минувшие сутки

Трое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ООС.

«Ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один — в результате обстрела, двое — во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций», — говорится в сводке штаба.

Под огнем оказались окрестности Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Лебединского, Новозвановки, Хутора Вильный, Луганского и Золотого-4.

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