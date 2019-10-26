В Житомире арестовали подозреваемую в работе на боевиков «ДНР»

Суд в Житомире арестовал жительницу Донецкой области по подозрению в содействии боевикам группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



«Уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели боевиков ДНР, в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации», — говорится в сообщении.



По версии следствия, женщина собирала и передавала разведывательные сведения в отношении дислокации, перемещения сил и средств ВСУ и других вооруженных формирований, участвовавших в ООС на территории Донецкой области.



Ей инкриминируют статью 258-3 ч.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Подозреваемая арестована сроком на два месяца без права внесения залога.